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Общество27 декабря 2021 6:18

В Советском районе Брянска столкнулись два автомобиля

Машины получили механические повреждения
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска на пересечении улиц Красноармейской и Урицкого столкнулись два автомобиля. ДТП произошло утром 27 декабря, сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте в одной из групп. Там же опубликовали и снимки.

На фото видно, что машины получили серьезные механические повреждения. Официальной информации об причинах автоаварии и пострадавших пока нет.

Однако, пользователи в комментариях утверждают, что один из водителей был пьяным.

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