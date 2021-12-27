В Советском районе Брянска столкнулись два автомобиля

Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска на пересечении улиц Красноармейской и Урицкого столкнулись два автомобиля. ДТП произошло утром 27 декабря, сообщают очевидцы в соцсети ВКонтакте в одной из групп. Там же опубликовали и снимки.

На фото видно, что машины получили серьезные механические повреждения. Официальной информации об причинах автоаварии и пострадавших пока нет.

Однако, пользователи в комментариях утверждают, что один из водителей был пьяным.

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