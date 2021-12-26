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Общество26 декабря 2021 12:02

В Брянском супермаркете женщина с коляской украла покупки у беременной

Вычислить злоумышленницу помогла запись с видеокамеры
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянском супермаркете женщина с коляской украла покупки у беременной. Об инциденте, случившемся в местном магазине 25 декабря. Рассказали ВКонтатке в одной из групп очевидцы.

Беременная покупательница забыла оплаченные товары на кассе в магазине «Пятерочка», что у школы №6. Она вернулась за продуктами. Но сотрудница магазина их не нашла. А стоявшая за беременной девушкой женщина с коляской промолчала о том, что вместе со своими покупками прихватила и забытые на кассе.

Разобраться в ситуации помогла запись с видеокамеры. Беременная девушка надеется, что укравшей ее покупки станет хотя бы стыдно.

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