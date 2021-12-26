В Брянской области будут наказывать за шум даже днем

В Брянской области будут наказывать за нарушение покоя даже днем. Это касается использования пиротехники, пения,ремонта и громкой музыки с 11 вечера и до 6 утра в будние дни, а также с 11 вечера и до 9 утра в выходные. Запрещается шуметь и в обеденные часы. обеда. В случае нарушений закона физических лиц будут штрафовать на три тысячи рублей, юридических − на пять.

В среду, 23 декабря, депутаты Брянской областной думы на последнем в этом году заседании приняли закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан».

Над документом работали больше полугода. Его приняли по многочисленным просьбам жителей региона.

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