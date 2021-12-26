Фото:пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянец в пьяной ссоре до смерти избил родного отца. Перед судом предстанет 29-летний житель Стародубского района, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно следствием установлено, что ночью 10 августа пьяный молодой человек был со своим отцом в доме по улице Школьной в селе Нижнее. Между ними вспыхнула ссора. Разозлившись на отца, обвиняемый сильно избил его ногами и руками по голове и телу. От многочисленных ударов отец умер на месте.

- В настоящее время расследование завершено, а материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд, - говорят в Следственном комитете.

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