Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи подарили новогодние подарки воспитанникам социального приюта. Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области побывали в социальном приюте для детей и подростков Брянского района.

Здесь проживают дети от 3 до 18 лет, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Правоохранители поблагодарили директора и сотрудников учреждения за их работу. А затем вручили новогодние подарки и угощения ребятам, пожелав счастливого Нового года.

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