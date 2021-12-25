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Общество25 декабря 2021 12:10

Брянец издевался над малолетним ребенком и чуть не задушил сожительницу

Уголовное дело передали на рассмотрение прокурору
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

На жителя Почепского района завели уголовное дело за истязании малолетнего и угрозе убийством матери ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что 26-летний обвиняемый с августа по ноябрь этого года жил со своей сожительницей и ее малолетним ребенком в доме по улице Коммунистической в селе Красная Слобода. Мужчина систематически за детские шалости избивал ребенка и унижал его, также высказывал грубые и нецензурные слова.

Вечером 21 ноября пьяный обвиняемый был в том самом доме. Из-за конфликта с сожительницей, прекрасно зная о ее беременности, он схватил женщину за шею и пригрозил убить. При этом начал ее душить.

- В ходе расследования установлены все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие преступлению, - говорят в Следственном комитете. - Уголовное дело передали прокурору для изучения и решения вопроса о направлении его в суд.

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