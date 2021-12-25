ВТБ Лизинг получил гран-при Национальной премии "Лизинговая сделка года 2021"

Фото: ВТБ.

Сделка между ГК ВТБ Лизинг и группой «Солар» по финансированию морского судна Rostrum Europe получила главный приз Национальной премии «Лизинговая сделка года 2021». Второй год подряд генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер стал лидером медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли по версии «СКАН-Интерфакс», вновь получив признание за личный вклад в освещение событий рынка лизинга.

В июле 2021 г. ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в классе handysize сухогруз Rostrum Europe в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума 2021. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Она стала первой из пакета на 5 морских судов с общим объемом финансирования в 100 миллионов долларов США. Переданный в лизинг балкер задействован в организации экспортных перевозок, в том числе из портов РФ.

«Этот проект с группой «Солар» отличается не только повышенной технической сложностью, но и своей экологической направленностью в плане выбора наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды. ВТБ Лизинг всегда старается предлагать наиболее привлекательные предложения и максимально гибкие условия финансирования «зеленых» проектов наших партнеров. Серьезно относясь к проблеме устаревшего российского грузового флота, мы стремимся дать эффективные с финансовой точки зрения инструменты для ее решения. Для этого активно работаем с производителями, изучаем существующий опыт и привлекаем внимание клиентов к наиболее экологичным судам на рынке», - прокомментировал генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

В рамках премии второй год подряд специальный приз от стратегического информационного партнера премии "СКАН-Интерфакс" в номинации "Лидер медиа-рейтинга руководителей лизинговой отрасли" получил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. Топ-менеджер компании стабильно занимает первую строчку рейтинга, который система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс выпускает совместно с медиа-порталом FedLeasing.ru, начиная с 2020 года. Эксперты вновь отметили личный вклад Дмитрия Ивантера в освещение событий рынка лизинга в текущем году и популяризацию лизинговых услуг в России.

Справка:

Национальная премия «Лизинговая сделка года» — первый в России профессиональный конкурс лизинговых проектов, учрежденный в 2019 году «Федерацией лизинга» при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рейтингового агентства «Эксперт РА» и консалтинговой компании PwC Россия. Членами жюри выступают ведущие независимые эксперты, оценивающие лизинговые проекты по ряду нечисловых критериев, учитывающих социальную значимость сделки, финансовую, техническую сложность, уникальность лизингового проекта и др. В 2021 г. на конкурс было подано 107 лизинговых сделок, заключенных в России в период с 01.09.2020 по 31.08.2021 гг. более чем 340 компаниями – лизингодателями, лизингополучателями, поставщиками, а также банками и страховыми компаниями, принимавшими участие в сделках.

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