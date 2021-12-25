В Брянске автобус врезался в иномарку. ДТП произошло 24 декабря около 17.05 на улице Дуки. По предварительной информации, 31-летний водитель автобуса ЛИАЗ ехал в крайнем правом ряду со стороны улицы Бежицкая в сторону проспекта Ленина и врезался в остановившийся автомобиль «Хендай Солярис». Им управлял 20-летний парень.

- В ДТП водитель «Хендай Солярис» получил ушиб головы, повреждение шейного отдела позвоночника. – говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»