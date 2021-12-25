В Брянске умерла бывшая главврач стоматологической поликлиники Вера Ялова

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянске 24 декабря на 75-м году жизни скончалась бывшая главврач стоматологической поликлиники Вера Ялова. Об утрате сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

В 1969 году поступила на стоматологический факультет Смоленского медицинского института. Закончила учебу в 1974 году. После работала врачом-ортодонтом, а затем заведовала ортодонтическим кабинетом стоматполиклиники №1.

11 января 1988 года Веру Ялову назначил на пост главного врача стоматологической поликлиники №1. Здесь она проработала 29 лет.

За многолетний добросовестный труд врача в 1998 году наградили Почетной грамотой Минздрава РФ. В 2000 году Вере Ивановне присвоили почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». После реорганизации она продолжала работать в должности врача-ортодонта областной стоматологической поликлиники.

Коллеги. выражают глубокие соболезнования родным и близким Веры Ивановны