Открыли вакансии судей в Бежицком районном суде Брянска и в суде в Клинцах

В Брянске в Бежицком районном суде, а также в Клинцовском городском суде открыли вакансии судей.Об этом проинформировала региональная квалификационная коллегия судей. 24 декабря информация появилась на сайте областного управления судебного департамента.

Заявления и документы от претендентов принимают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9:00 до 16:45 по адресу: город Брянск, улица Крахмалева, дом №59.

Прием документов продолжится до 21 января 2022 года. Заявления и документы, поданные после указанной даты, рассмотрены не будут.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»