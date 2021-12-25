В Брянске на бульваре Гагарина появились светящиеся ангелы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на бульваре Гагарина появилась пара светящихся ангелов. Новую новогоднюю инсталляцию установили в пятницу, 24 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Жители города, особенно дети, с большой радостью фотографируются у фигур.

Кстати, 24 декабря также открыли главную новогоднюю елку в сквере Карла Маркса. Зеленую красавицу доставили с улицы Урицкого и нарядили яркими шарами, новой гирляндой, а вокруг поставили забор с героями мультфильмов. Правда, из-за коронавирусных ограничений отменили парад Дедов Морозов.

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