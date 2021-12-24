В Брянске сотрудники ДПС помогли ребенку собрать рассыпанные на дороге конфеты

Фото: "Типичный Брянск".

В Брянске сотрудники ДПС помогли ребенку собрать рассыпавшиеся кофеты с проезжей части. О поступке полицейских 24 декабря рассказала пользователь соцсетей.

Это случилось на одном из перекрестков на улице Пушкина, у школы №46 в пятницу, 24 декабря. Маленький ребенок переходил дорогу. У него рассыпался новогодний подарок. Школьник не успел собрать конфеты, загорелся красный для пешеходов.

Патрульная машина перегородила путь другим автомобилям. Двое сотрудников помогли собрать конфеты.