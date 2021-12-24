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Происшествия24 декабря 2021 13:05

В Брянске двух жителей Коми будут судить за мошенничество при поставке лекарств

Злоумышленники похитили 5,9 миллиона рублей
Марина АНТОНОВА
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В Брянске двух жителей Республики Коми будут судить за мошенничество на 5,9 миллиона рублей. По версии следствия, обвиняемые заключили договор на поставку лекарств с брянской фармацевтической организацией.

Препараты они так и не поставили, а деньгами распорядились по своему усмотрению.

Уголовное дело расследовали следователи регионального УМВД.

- Материалы передали в Советский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии.