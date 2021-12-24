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Общество24 декабря 2021 12:55

В Брянской области участки для многодетсных получила половина семей

В 19 районах семьи обеспечены землей на 80-100%
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области земельные участки для многодетных получили половина семей. На декабрь 2021 года в регионе зарегистрировано 13159 многодетных семей. Заявление на получение бесплатных участков подали 11645 из них. Землю получили 5928 семей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- На 80–100% обеспечены земельными участками многодетные семьи в 19 муниципальных районах, городских (муниципальных) округах, - говорят в правительстве.

Самая сложная ситуация в Брянске и Брянском районе. Желающих получить здесь землю больше всего, а самой земли мало.

В Бежицком районе на улице Антоновка выделили 560 участков. В деревне Дубровка под Брянском с 2019 года предоставили 451 земельный участок.