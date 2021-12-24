По факту заболевания детей в гордеевской школе завели уголовное дело

Брянские следователи завели уголовное дело после массового заболевания детей в средней школе в Гордеевке. Дело расследуют по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Несколько детей из начальных классов 23 декабря почувствовали себя плохо. Некоторым понадобилась медицинская помощь. Обошлось без госпитализаций.

- На месте происшествия следователи вместе с санитарными врачами провели осмотр, получили необходимые образцы для проведения исследований и экспертиз, анализируют медицинские документы, допрашивают свидетелей и очевидцев, - говорят в региональном СУ СКР.