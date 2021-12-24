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Общество24 декабря 2021 8:03

В Брянске запретят стоянку на улицах Репина и Грибоедова

Дорожники установят соответствующие знаки
Марина АНТОНОВА
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В Советском районе Брянска запретят парковку и остановку на улицах Репина и Грибоедова. Дорожники установят здесь соответствующие знаки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Оставить машину нельзя будет у дома №13 на улице Репина. А также перед выездом с улицы Грибоедова на проспект Ленина. Ограничение будет действовать от перекрестка с улицей Октябрьской.

- Ограничения вводятся на основании обращения местных жителей, - говорят в мэрии. - А также в целях обеспечения безопасности дорожного движения.