В Брянске запретят стоянку на улицах Репина и Грибоедова

В Советском районе Брянска запретят парковку и остановку на улицах Репина и Грибоедова. Дорожники установят здесь соответствующие знаки, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Оставить машину нельзя будет у дома №13 на улице Репина. А также перед выездом с улицы Грибоедова на проспект Ленина. Ограничение будет действовать от перекрестка с улицей Октябрьской.

- Ограничения вводятся на основании обращения местных жителей, - говорят в мэрии. - А также в целях обеспечения безопасности дорожного движения.