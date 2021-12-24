Жителя Клинцов на 14 лет отправили в колонию за разбой, после которого погиб человек

22-летнего жителя брянского города Клинцы отправили на 14 лет в колонию строгого режима за разбой, после которого погиб человек, и вовлечение подростка в распитие алкоголя. Осужденный пытался обжаловать приговор. Но апелляцию не удовлетворили в Брянском областном суде. Приговор уже вступил в силу, сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установили, что в декабре прошлого года молодой человек с соучастниками пробрались в жилой дом, дверь которого оказалась незапертой. Они украли мобильный телефон и деньги. От шума проснулся хозяин. Злоумышленники его избили и похитили другое имущество на 61 тысячу рублей.

От полученных травм хозяин через некоторое время умер на месте происшествия. Преступники убежали.

Также выяснилось, что молодой человек четыре месяца спаивал несовершеннолетнего, пользуясь своим авторитетом.

Осужденный просил суд провести повторнубю психиатрическую экспертизу. Но приговор Клинцовского городского суда оставили без изменений.