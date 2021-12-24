В Брянске водителя автопогрузчика осудили за удар женщины ковшом

В Брянске осудили водителя погрузчика, который по неосторожности ударил коллегу ковшом. 45-летнему брянцу назначили полтора года ограничения свободы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Бярнской области.

В суде установили, что 10 августа прошлого года работник находился в цеху предприятия "Брянская бумажная фабрика". Он нарушил требования безопасности, не убедился в отсутствии людей в зоне выполнения работ. И ударил ковшом по ноге сортировщицу бумажного производства. Женщина получила тяжелую травму.

Мужчину судили по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Приговор пока не вступил в законную силу.