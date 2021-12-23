Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительница Брянска зарезала своего сожителя. В Следственный комитет 21 декабря сообщили о том, что в одной из квартир многоквартирного дома по улице Дзержинского нашли тело 47-летнего хозяина жилья. Завели уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По подозрению в преступлении задержали 36-летняя сожительница убитого.

Женщина на допросе призналась, что во время распития со своим сожителем спиртного между ними вспыхнула ссора. Подозреваемая схватила нож и ударила мужчину в шею. Он умер на месте преступления.

- Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на проверку показаний подозреваемой, а также установление иных обстоятельств произошедшего, -говорят в Следственном комитете. - Решают вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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