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Общество23 декабря 2021 15:43

Жительница Брянска зарезала своего сожителя

На допросе подозреваемая во всем призналась
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жительница Брянска зарезала своего сожителя. В Следственный комитет 21 декабря сообщили о том, что в одной из квартир многоквартирного дома по улице Дзержинского нашли тело 47-летнего хозяина жилья. Завели уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По подозрению в преступлении задержали 36-летняя сожительница убитого.

Женщина на допросе призналась, что во время распития со своим сожителем спиртного между ними вспыхнула ссора. Подозреваемая схватила нож и ударила мужчину в шею. Он умер на месте преступления.

- Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на проверку показаний подозреваемой, а также установление иных обстоятельств произошедшего, -говорят в Следственном комитете. - Решают вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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