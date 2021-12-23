В Выгоничском районе потребовали аннулировать право на 4 земельных участка

В Выгоничском районе прокуратура потребовала аннулировать права на четыре земельных участка. Они были сформированы незаконно на берегах пруда и реки. Природоохранный прокурор направил в суд иски к собственникам участков, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Земельные участки были сформированы посредством паев у населенного пункта Малый Крупец. Рядом находится пруд и водоток реки Крупец. Участки расположены в границах поверхностных водных объектов и принадлежат физическим лицам.

- Земельные участки сформированы и поставлены на кадастровый учет с нарушением требований земельного и водного законодательства, без учета вышеуказанных водных объектов, их водоохранных зон и береговых полос, находящихся в собственности Российской Федерации., - говорят в прокуратуре.

Прокурор требует признать незаконным их межевание и аннулировать записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Иски рассматривают в суде.