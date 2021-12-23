Фото: пресс-служба Брянской Епархии.

В Брянской епархии в период коронавируса умерли 7 священнослужителей. Об этом сообщили 21 декабря на Епархиальном собрании духовенства.

С 2020 по 2021 годы не стало наместника Свенской обители игумена Алексея (Тюрина), насельника Свенского монастыря схииеромонаха Платона (Инглиса), настоятеля храма в честь Собора Архистратига Михаила областного центра игумена Илариона (Некрасова), настоятеля храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Синезерки иерея Вячеслава Каплина и насельника Площанской пустыни монаха Фаддея (Косинова). В память обо всех ушедших в мир иной духовенство пропело «Вечную память».

- 2021 год выдался достаточно сложным из-за пандемии вызванной коронавирусной инфекции, - сказала советник по делам религий Анастасия Васильева.- Я бы хотела выразить искренние и глубокие соболезнования духовенству Брянской митрополии.

Также она отметила, что представители Брянской епархии принимают активное участие в вакцинации и ревакцинации против ковида.

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