Специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» в сыворотке крови были выявлены антитела к возбудителю лептоспироза

Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

На прошлой неделе в сектор серологии и биохимии диагностической лаборатории поступило для исследований 1187 проб сывороток крови от КРС, МРС, свиней и лошадей. Проведено 2141 исследование с целью диагностики заболеваний животных (бруцеллез, лептоспироз, лейкоз, ИНАН) и на биохимические показатели. В 7 образцах сыворотки крови от лошадей и 1 пробе сыворотки крови от свиньи выявлены антитела к возбудителю лептоспироза.

Для сведения:

Лептоспироз — острая инфекция, вызывающая поражение почек, печени, нервной и сосудистой систем. Является одним из серьезных заболеваний животных, передающихся человеку. Источники возбудителей лептоспирозной инфекции подразделяются на две группы. К первой относятся грызуны и насекомоядные, являющиеся основными хозяевами (резервуаром) возбудителей в природе; ко второй — домашние животные (свиньи, крупный рогатый скот, овцы, козы, лошади, собаки), а также пушные звери клеточного содержания (лисицы, песцы, нутрии), формирующие антропургические (сельскохозяйственные) очаги. Возбудители лептоспироза — микроорганизмы рода Leptospira. Заболевание характеризуется отеком мозга, кровотечениями, миокардитом, пневмонией и поражением глаз.

Инфицирование человека происходит чаще всего из-за использования некачественной воды для питья. В тоже время нередкими являются случаи заражения человека лептоспирозом при проведении сельскохозяйственных работ и уходе за сельскохозяйственными животными.

В следствие того, что больные лептоспирозом животные представляют непосредственную эпидемиологическую опасность для человека, при их содержании и уходе за ними, необходимо строго соблюдать гигиенические правила, а именно:

при уходе за сельскохозяйственными животными использовать специально выделенную одежду (халаты) и обувь, а также перчатки;

мыть руки после каждого контакта с животным;

при нахождении в помещениях, в которых содержатся животные, нельзя курить, употреблять пищу;

не следует гладить и кормить неизвестных животных.

Кроме этого необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия, к числу которых относятся диагностические исследования.