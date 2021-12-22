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Общество22 декабря 2021 14:59

В Брасовской районной больнице установили инкубатор для выхаживания новорожденных

Аппарат круглосуточно поддерживает стабильный микроклимат для малышей
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: Департамент здравоохранения Брянской области.

В Брасовской районной больнице появился инкубатор для выхаживания новорожденных. Об этом сообщают в пресс-службе Департамента здравоохранения Брянской области.

- Аппарат Isolette 8000 круглосуточно поддерживает стабильный микроклимат для малышей, - говорят в ведомстве.

В регионе реализуют программу модернизации первичного звена здравоохранения. Благодаря ей, медицинские учреждения Брянщины получают ремонт и технику.

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