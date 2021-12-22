Депутаты поддержали проект бюджета Брянска на 2022 год

Депутаты поддержали проект бюджета Брянска на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджетные траты сформировали в рамках 13-ти муниципальных программ, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

По итогам 11 месяцев этого года налоговые поступления с Брянска во все уровни бюджетов составляют 32,8 миллиарда рублей. В сравнении с 2020 годом, сумма поступлений выросла на 29%, а с 2019 – на 19,3%.

- Бюджет города не только носит социальный характер, но и является бюджетом развития, ведь больше 25% бюджетных средств мы вкладываем в развитие Брянска, направляя их на строительство новых дорог, новых объектов социального назначения: школ, детских садов, спортивных сооружений и так далее, - сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

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