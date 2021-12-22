Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск на региональном этапе «Учитель года-2022» представят четыре педагога. В Бежицком районе на муниципальном этапе победил учитель физики гимназии №5 Олег Черепанов, в Володарском - учитель истории школы №58 Сергей Мартынов. В Советском районе - учитель английского языка школы №1 Анна Челпанова, в Фокинском районе - учитель математики гимназии №1 Елена Маруева. Им предстоит показать свои педагогические способности на региональном этапе, сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Их чествовали в среду, 22 декабря, на онлайн-конференции работников образования.

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