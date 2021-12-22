Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Следователи допросили подозреваемого в убийстве и покушении на убийство в брянском Рогнедино. По подозрению в преступлениях задержали 48-летнего жителя Рогнедино. Мужчину и раньше привлекали к уголовной ответственности, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что вечером, 20 декабря подозреваемый с охотничьим ружьем находился около частного дома в селе Осовик. Мужчина из личной неприязни дважды выстрелил в хозяина дома. После скрылся с места происшествия и направился в Рогнедино.

Прибыв в Рогнедино, в тот же день, подозреваемый подъехал к магазину «Универмаг», который принадлежал местной 47-летней жительнице. С ней у мужчины тоже были неприязненные отношения. Он стал поджидать ее на улице. Заметив жертву на выходе из магазина, подозреваемый несколько раз выстрелили в нее. Но женщина спряталась в магазине, а подозреваемый вновь скрылся с места преступления. Он направился в Московскую область. Там его и задержали полицейские совместно с бойцами специального подразделения Управления Росгвардии по Брянской области.

- Подозреваемый на допросе свою вину признал и сообщил об обстоятельствах произошедшего, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Следователи ходатайствуют перед судом о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжают.

Напомним, 20 декабря в брянском Рогнедино местный житель ранил женщину и застрелил мужчину. Завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». ЧП произошло около одного из частных домов по улице Ленина. Здесь ранили из огнестрельного оружия 47-летнюю женщину. Потерпевшую доставили в больницу.

В тот же день около 23.00 в другом частном доме по улице Молодежная в селе Осовик нашли тело 37-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в области туловища и головы.