Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».

АО «Клинцовский автокрановый завод»

приглашает на работу:

1 Токарь з/плата до 80000 руб. Ученик токаря

2 Сверловщик з/плата до 64000 руб.

3 Фрезеровщик з/плата до 73000 руб. Ученик фрезеровщика.

4 Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000 руб.

5 Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке з/плата 34900 руб.

6 Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.

7 Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.

8 Мастер по ремонту и эксплуатации ГПМ з/плата 34700 руб.

9 Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.

10.Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.

11.Слесарь электромонтажных и гидравлических работ

з/плата до 40000 руб.

12.Инженер – наладчик з/плата от 33000 руб. Требование: опыт

работы с бортовой электросхемой автомобилей.

13.Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.

Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе

типовых конфигураций 1С.

14.Главный технолог з/плата от 65000 до 85000 руб.

Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 5 лет.

Гарантируется:

Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;

Ежедневно ждем Вас для устройства на работу

с 8-00 до 11-30

Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел.8(48336) 4-45-87.

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