Фото: АО «Клинцовский автокрановый завод».
АО «Клинцовский автокрановый завод»
приглашает на работу:
1 Токарь з/плата до 80000 руб. Ученик токаря
2 Сверловщик з/плата до 64000 руб.
3 Фрезеровщик з/плата до 73000 руб. Ученик фрезеровщика.
4 Электросварщик на полуавтоматических машинах з/плата до 73000 руб.
5 Электрогазосварщик, на резке и ручной сварке з/плата 34900 руб.
6 Грузчик-стропальщик з/плата 26000 руб.
7 Мастер производственного участка з/плата 40000 руб.
8 Мастер по ремонту и эксплуатации ГПМ з/плата 34700 руб.
9 Слесарь механосборочных работ з/плата от 67000 руб.
10.Слесарь-инструментальщик з/плата 32000 руб.
11.Слесарь электромонтажных и гидравлических работ
з/плата до 40000 руб.
12.Инженер – наладчик з/плата от 33000 руб. Требование: опыт
работы с бортовой электросхемой автомобилей.
13.Инженер-программист 1С з/плата от 35000 до 45000 руб.
Требование: опыт автоматизации учета и программирования на базе
типовых конфигураций 1С.
14.Главный технолог з/плата от 65000 до 85000 руб.
Требование: высшее техническое образование, стаж работы на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет.
Гарантируется:
Выплата з/платы без задержек 2 раза в месяц;
Ежедневно ждем Вас для устройства на работу
с 8-00 до 11-30
Обращаться в отдел кадров: ул. Дзержинского, 10, тел.8(48336) 4-45-87.
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