В Брянском районе осудят автомобилистку за гибель семи человек в ДТП. Женщина ответит по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть семи лиц», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 32-летняя автомобилистка 7 октября около 17.05 на дороге Брянск-Смоленск-Жирятино нарушила правила дорожного движения. Она, управляя автомобилем «Митсубиси», вылетела на встречную полосу и врезалась в «Хендай». От удара «Хендай» отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем «Лада». В ДТП погибли водитель и пассажир «Хендай». А также водитель и четыре пассажира автомобиля «Лада».

- Уголовное дело передали на рассмотрение в суд, - говорят в надзорном ведомстве.

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