Фото: Брянская футбольная Лига.

В Брянске скончался впавший в кому после ДТП 23-летний футболист Дмитрий Бразинский. О смерти футболиста команды «Ноль» Брянской лиги Дмитрия Бразинского сообщают в соцсети ВКонтатке в группе «Футбол в Брянской области».

Дмитрия не стало утром 22 декабря. С начала октября он был в коме после автоаварии. В декабре пошел на поправку, но 21 декабря произошла остановка сердца. К сожалению, врачам не удалось его спасти.

- Спасибо всем, кто откликнулся на организованный Брянской футбольной лигой сбор денежных средств, которые теперь пойдут на организацию похорон, - пишут в соцсети

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