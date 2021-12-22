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Общество22 декабря 2021 10:24

В Брянске на площади Ленина вручили новую пожарную технику

Уже 23 декабря она заступит на дежурство
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске на площади Ленина 22 декабря вручили новую пожарную технику. Торжественная церемония прошла в десять часов утра. Уже 23 декабря техника заступит на дежурство.

- Для региона приобрели спецмашины, предназначенные для доставки огнетушащего вещества, групп пожаротушения, пожарно-технического вооружения, контроля радиационной обстановки, замера температуры торфосодержащих земель, - говорят в пресс-службе Брянской облдуме.

После вручеия техники в Хрустальном зале правительства области пордвели итоги деятельности областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Лучшим сотрудникам МЧС вручили награды.