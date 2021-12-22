На трех жителей Брянской области завели уголовные дела за подделку водительских прав. Обвиняемым грозит до года лишения свободы, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.

В Навле сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ИЖ-2126. За рулем сидел 27-летний житель села Бяково. Он был пьян. И предъявил поддельное водителськое удостоверение.

- При проверке документа по информационной системе ГИБДД оказалось, что удостоверение с аналогичным номером принадлежит жительнице Белгородской области, - говорят в полиции.

В Клинцах автоинспекторы остановили "Киа Оптима". 29-летний житель села Ущерпье также предъявил подделку. Удостоверение выдали в Брянской области, но другому человеку. А у водителя не было прав.

В Погаре остановили еще одну легковушку. На этот раз за рулем оказался 34-летний житель села Гринево. И тоже - с поддельными правами.