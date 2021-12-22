В Брянске потребовали через суд установить санзону Боровидчских водоводов

В Брянске через суд потребовали установить зону санитарной охраны водоводов Бордовичских водоочистных сооружений. В феврале прокуратура вносила представление главе Брянской городской администрации. Но санзоны по-прежнему нет. Поэтому прокурор обратился в суд.

- Технологический комплекс «Водоводы от Бордовичских ВОС» обеспечивает снабжение жителей города Брянска питьевой водой, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры. - Собственником данного комплекса является муниципальное образование «город Брянск». Вопреки требованиям санитарных норм, зоны санитарной охраны водовода не организованы, что может оказать негативное воздействие на качество питьевой воды.

Суд требование прокурора удовлетворил. В прокуратуре обещают следить за исполнением решения суда.