В Брянске поймали мошенника, который обманывал пенсионерок. Это гражданин соседней страны. Он уже был судим. Полицейские предполагают, что мужчина действовал в сосьтаве преступной группы.

Преступники специализировались на обмане пожилых людей. По версии следствия, злоумышленник звонил на домашние телефоны пенсионерам, представлялся близким родственником и говорил, что попал в беду. Избежать уголовной ответственности поможет только крупная сумма.

Деньги нужно было передать водителю такси. Он в течение нескольких минут подъезжал к дому пенсионеров. Испуганные пожилые люди передавали деньги. И только потом понимали, что их обманули.

- За один день в городскую полицию поступило сразу три сообщения от обманутых граждан, - говорят в пресс-службе МВД России. - Жительницы Брянска передали афферистам 350 тысяч рублей.

Одна из пенсионерок отдала таксисту только часть суммы. Остальные деньги обещала снять с банковской карты. Их уже передавали под присмотром полицейских. Так удалось отследить до конца криминальную цепочку. Это несколько таксистов-курьеров и мужчина, которому передали все деньги. В арендованной квартире нашли 359 тысяч рублей. Подозреваемого арестовали.