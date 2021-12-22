Двух жителей Брянской области будут судить за организацию фиктивных браков с иностранцами

В Брянске будут судить двух злоумышленников, которые организовали фиктивные браки для иностранцев для законного их пребывания в России. Полицейские завершили расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По версии следствия, трое граждан ближнего зарубежья заключили браки с жительницами Брянской области. Организаторы за свои услуги получили не меньше 200 тысяч рублей.

Фигурантам уголовного дела предъявили обвинение по статье «Организация незаконной миграции». Им грозит до семи лет колонии.