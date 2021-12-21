ФГБУ «Брянская МВЛ» успешно выполнило задания к очередному туру МСИ

По результатам очередных межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) ФГБУ «Брянская МВЛ» получило свидетельство об успешном участии. Раунды МСИ были организованы федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) в ноябре 2021 года.

Проводились исследования проб биологического материала животных по следующим направлениям:

обнаружение антител к возбудителю паратуберкудеза методом РСК;

обнаружение антител к возбудителю бруцеллеза методами РБП, РСК, РА, РИД;

обнаружение антител к возбудителю лептоспироза методом РМА;

обнаружение антител к вирусу ИНАН методом РБП;

обнаружение антител к вирусу лейкоза КРС методом РИД;

обнаружение антител к возбудителю случной болезни методом РСК;

обнаружение антител к возбудителю эпидидимита овец методом РДСК;

обнаружение антител к возбудителю случной болезни животных (метод РСК).

Кроме того, проводились исследования кормов бактериологическим методом по обнаружению Salmonellas spp., Proteus spp., энтомопатогенных типов кишечной палочки E.coli, токсинообразующих анаэробов (Clostridium spp.), энтероккоков (Enterococcus spp.).

Полученная оценка свидетельствует о высоком уровне достоверности результатов испытаний, проводимых в ФГБУ «Брянская МВЛ».

ФГБУ ЦНМВЛ является провайдером проверок квалификации лабораторий, аккредитованным Федеральной службой по аккредитации.