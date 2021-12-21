Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудят одного из обвиняемых в убийстве жителя Таджикистана. З9-летнему жителю Дагестана предъявили обвинение в совершении убийства гражданина Республики Таджикистан с особой жестокостью, организованной группой, по найму, сопряженного с его похищением. Расследование уголовного дела завершили, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2019 года житель Таджикистана находился в дном из ночных клубов Москвы. Во время ссоры он убил 21-летнего жителя Московской области, являющегося уроженцем Республики Дагестан. После он скрылся от правоохранителей и был в розыске.

Не позже 1 октября 2020 года отец убитого встретился в Москве с обвиняемым и 43-летним жителем Республики Дагестан, договорившись с ними об установлении местонахождения убийцы его сына и лишении его жизни за денежное вознаграждение.

Организатор преступления передал обвиняемому и другому исполнителю деньги. На них они приобрели металлические наручники, скотч, перчатки, маски-балаклавы, а также легковой автомобиль, используемый для совершения преступления.

Установив местонахождение потерпевшего, его исполнители на автомашине прибыли в Брянск.

Ночью 16 июля этого года обвиняемый вместе с другим исполнителем ворвались в квартиру, расположенную в одном из многоквартирных домов по проспекту Ленина. Они ударили жителя республики Таджикистан несколько раз металлическим прутом в область туловища металлическим прутом. Затем надели на его голову полиэтиленовый пакет, применяя к нему физическое и психическое насилие, а также предметы, используемые в качестве оружия, похитили его из квартиры.

Затем они вывезли похищенного в лес в районе автодороги «Обход города Брянска» в Брянском районе. Обмотали голову потерпевшего скотчем, сбросили его в заранее приготовленную яму, которую засыпали песчаным грунтом, а сверху мусором, после чего вернулись в Москву, сообщив организатору преступления о его исполнении.

За точное выполнение они получили в общей сумме два миллиона рублей. Организатор пообещал дать еще три миллиона, но его задержали сотрудники ФСБ и МВД России.

- Уголовное дело на 39-летнего обвиняемого в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве выделили в отдельное производство, и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, - говорят в Следственном комитете. – Расследования уголовных дел на организатора и других участников продолжаются.

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