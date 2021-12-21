ВТБ, Mastercard и ЦУМ запускают кобрендовую карту

Фото: ВТБ.

ВТБ совместно с ЦУМом и платежной системой Mastercard запускают кобрендовые цифровые дебетовые карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black для клиентов. Владельцы новых карт будут получать кешбэк до 25% за покупки в ЦУМе и ДЛТ, а также в мобильном приложении и в интернет-магазине tsum.ru.

Владельцы цифровых карт ВТБ-ЦУМ-Mastercard Black смогут получать кешбэк до 25% от суммы покупок в ЦУМе и ДЛТ и 3% на остальные покупки. Держатели карт также получат доступ к преимуществам и услугам ВТБ Private Banking. Карта бесплатна на 1 год для владельцев карт лояльности ЦУМ Black или пакета «Прайм+» на льготных условиях.

Держателям карты ЦУМ Orange начисляется кешбэк в размере до 15% от суммы покупок в ЦУМе и 1% на остальные траты. Владельцы карты Orange получат доступ к преимуществам и услугам пакета ВТБ «Привилегия Мультикарта». Кобрендовая карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange бесплатна на 1 год для владельцев карты лояльности ЦУМ Orange или Black.

Потратить накопленный кешбэк можно в онлайн и оффлайн-магазинах ЦУМ и ДЛТ, в том числе полностью оплатить им все покупки: 1 бонусный рубль приравнивается к 1 рублю.

Карты ВТБ-ЦУМ-Mastercard Orange и Black можно оформить в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в специальном корнере ВТБ в магазинах ЦУМ (Москва) и ДЛТ (Санкт-Петербург), а также в премиальных офисах банка.

«Сейчас основными конкурентными преимуществами на рынке private banking являются качественный сервис и экспертиза, поэтому мы стремимся предлагать нашим клиентам уникальные продукты и услуги. В преддверии новогодних праздников карта ВТБ-ЦУМ-Mastercard может стать одним из самых интересных и привлекательных подарков. Она позволяет не только копить и тратить бонусы в лучших модных универмагах – ЦУМе и ДЛТ, но и иметь доступ к премиальным пакетам услуг «Привилегия» и «Прайм+» банка ВТБ», – отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер.

«Мы всем ждём новогодних праздников, и неотъемлемой частью подготовки к ним является покупка подарков. Карту ВТБ-ЦУМ-Mastercard можно выпустить сразу в смартфоне. Практически мгновенно в ваших руках будет современный надежный цифровой платежный инструмент для выгодных покупок. Наслаждайтесь покупками с Mastercard!» – сказал Алексей Малиновский, глава Mastercard в России.

«В ЦУМе лучший ассортимент, лучшие цены и лучший сервис. Вместе с банковской картой ВТБ-ЦУМ-Mastercard покупать в ЦУМе стало еще более выгодно, чем в Европе» – прокомментировал СЕО ЦУМа Александр Павлов.

Справка

ВТБ Private Banking – лидер на российском рынке управления частным капиталом, держатель развитой финансово-правовой экосистемы Family Office. В 2021 году объем средств под управлением ВТБ Private Banking составил 3 трлн рублей, а инвестиционный портфель VIP-клиентов превысил 1,5 трлн рублей. Доля ВТБ на российском рынке Private Banking в 2021 г. достигла 30%, а количество VIP-клиентов в текущем году увеличилось до 29 000 человек. ВТБ Private Banking второй год подряд занимает первое место в рейтинге российских банков, обслуживающих состоятельных клиентов, по версии журнала Forbes, а также удостоен премии за лучший семейный офис по версии компании Hansa FinCom и в ежегодной премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards.

В октябре 2021 года под руководство главы ВТБ Private Banking Дмитрия Брейтенбихера перешел сегмент «Привилегия». К концу 2025 г. ВТБ планирует нарастить объем активов под управлением в состоятельном сегменте до 10 трлн рублей, а число клиентов — до 1 млн человек.

Mastercard (NYSE: MA) – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и все, что мы делаем внутри компании и за ее пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 экономиках и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех.

ЦУМ – один из главных модных универмагов в мире, где по европейским ценам представлены коллекции более 700 модных брендов, включая Dolce & Gabbana, Valentino, Kiton, Brioni, Ermenegildo Zegna, Tom Ford, Saint Laurent, Alexander McQueen, Off-White, Vetements, Balenciaga, Versace, Balmain и другие, часы и ювелирные украшения Rolex, Patek Philippe, Hublot и проч., хрусталь и предметы интерьера Baccarat, Christofle, Lalique, Daum, продукция парфюмерных и косметических марок, а также техника Apple. Интернет-магазин tsum.ru представляет широкий ассортимент лучших мировых брендов по европейским ценам, удобную и быструю доставку и безупречный сервис.

Лицензия №1000.