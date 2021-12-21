В брянском Новозыбкове супруги торговали поддельными сигаретами и алкоголем

В брянском Новозыбкове супружескую пару отправили в колонию за продажу поддельных сигарет и алкоголя. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что в сентябре 2020 года супруги, чтобы получить прибыль, приобрели у неустановленного лица больше 200 бутылок контрафактной алкогольной продукции и более 298 пачек табачных изделий иностранного производства. До марта 2021 года обвиняемые продавали приобретенную продукцию жителям Новозыбкова. Из незаконного оборота полицейские изъяли контрафакта на сумму больше 109 тысяч рублей. Судебная экспертиза доказала, что в составе спиртосодержащей жидкости находятся ацетон, ацетальгид, этилацетат, метанол, сивушные масла, которые являются опасными для жизни и здоровья человека.

- Суд приговорил злоумышленников к двум годам и шести месяцам и двум годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание супруги будут в исправительных колониях строгого режима. Женщине суд отсрочил отбывание наказания достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста. Приговор не вступил в законную силу.