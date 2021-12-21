Брянца осудили за гибель человека под винтом моторной лодки. Виновный понесет наказание по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 8 августа 2020 года осужденный управлял маломерным судном на реке Десна. Мужчина нарушил правила пользования водным транспортом. Из-за этого пассажир , который был без жилета и находился на штатном месте, выпал за борт. Он попал под винт моторной лодки. Получив телесные повреждение, утонул на месте.

- Суд приговорил виновного к одному году лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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