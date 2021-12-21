В Брянске урочище Заставище заливают нечистоты

Фото: "Брянск и Бежица. Та самая", фейсбук, скриншот видео.

В Бежицком районе Брянска урочище Заставище заливают нечистоты. Видео очевидцы опубликовали в Фейсбуке в одной из групп.

- Пока водоканал бодается с прокуратурой, а писаки пишут про мифических дохлых рыбов- в моем Заставище разлилась река, - пишет пользовательница одной из групп в соцсети. - Исток ее аккурат за стенами, ограждающими "многострадальный" водоканал.

Также женщина сообщает о том, что они с подругой пожаловались в природоохранную прокуратуру.

Напомним, затопление урочища Заставище в Бежицком районе произошло еще в сентябре 2020 года. Тогда из-за коммунальной аварии канализация две недели стекала в пруд. Такой вывод сделали жители коттеджного поселка в Бежицком районе. Еще месяц назад жильцы стали замечать неприятный запах в поселке. После обнаружили, что вода в пруду на их территории почернела. Крупные карпы всплыли брюхом вверх.

Местные жители связали эти события с прорывом канализационного коллектора в лесу Заставище. Он находится в 800 метрах от поселка. По мнению брянцев, канализационные стоки стекали в лес в течение двух недель.

Тогда прорыв канализации устранили. Природоохранная прокуратура завела административные дела на должностных лиц.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»