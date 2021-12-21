В Брянске автобус №16 продлят до кладбища

В Брянске автобусный маршрут №16А "Брянск-2 - станция Снежетьская" продлят до Снежетьского кладбища. Изменения внесли в документ планирования регулярный перевозок, пишут в группе "Брянский автобус".

Но по факту маршрут продлят только после того, как в город поступят автобусы большого класса. 30 МАЗов должны были привезти до 10 декабря, но поставщик задерживает отправку, поэтому платит штрафы.

Новый трехдверные автобусы пустят на популярные маршруты. Освободившиеся синие "ЛиАЗы" - на менее заполняемые.