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Общество20 декабря 2021 13:32

В Брянске во дворе многоэтажки оборудовали парковку на газоне

Поступок автовладельца возмутил горожан
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске во дворе многоэтажки оборудовали парковку на газоне. Заметили самодеятельность горожане. Об этом они сообщили 20 декабря в соцсети в одной из групп ВКонтатке.

- Только один вопрос – кому это вообще пришло в голову? – спрашивает автор поста. - Взяли на участке зеленой зоны двора огородили себе место для индивидуальной парковки. Подскажите, пожалуйста, куда следует отправить жалобу, чтобы убрать этот бедлам?

Пользователей соцсети возмутил поступок автовладельца. Автору поста советуют обратиться в полицию.

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