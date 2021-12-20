Фото: ФГБУ "Брянская МВЛ".

17 декабря 2021 года заместитель директора по качеству ФГБУ «Брянская МВЛ» Семеко А.А. принял участие в научно-практическом семинаре «Современные проблемы метрологии, стандартизации и управления качеством», посвященном 25-летию кафедры «Управление качеством, стандартизация и метрология» Брянского государственного технического университета (ФГБОУ ВО БГТУ) и 80-летию со дня рождения основателя кафедры д.т.н., профессора Горленко Олега Александровича.

В ходе работы семинара были заслушаны доклады ведущих специалистов предприятий Брянской области в сфере метрологии, стандартизации и управления качеством и преподавательского состава кафедры по следующим направлениям:

1. Особенности подготовки специалистов в области метрологии, стандартизации и управления качеством в современных условиях.

2. Цифровая трансформация в метрологии.

3. Особенности «цифровой» метрологии в практической деятельности.

4. Управление качеством сельскохозяйственной продукции.

5. Метрологическое обеспечение производства и управление качеством и другие.

Семеко А.А. выступил с докладом по теме: «Система менеджмента испытательной лаборатории в современных условиях (на примере Федерального государственного бюджетного учреждения «Брянская межобластная ветеринарная лаборатория»). В своем выступлении он рассказ о пути становления и развития учреждения, о применяемом современном оборудовании и методах исследований. Особо внимание было уделено метрологическому обеспечению испытаний и организации системы менеджмента лаборатории.

ФГБУ «Брянская МВЛ» тесно взаимодействует с кафедрой «Управление качеством, стандартизация и метрология» ФГБОУ ВО БГТУ по вопросам проведения совместных рабочих встреч, тематических семинаров, предоставления возможности прохождения студентами учебных, производственных и преддипломных практик, ведения и контроля подготовки курсовых, выпускных квалификационных работ студентов.

Выпускники кафедры работают в ФГБУ «Брянская МВЛ» по направлению метрического и нормативного обеспечения, управления качеством и аккредитации.