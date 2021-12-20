В Брянске с 13 по 19 декабря поймали 43 безмасочника. Межведомственная комиссия обошла магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- На продавцов составили 20 административных документов составили, 23 - на покупателей, - говорят в мэрии.

В минувшие выходные, 18 и 19 декабря, обследовали 158 торговых объектов. За два дня составили 14 протоколов. Шесть - на продавцов, восемь - на покупателей.

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