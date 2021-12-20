В брянской Дубровке детей-инвалидов не обеспечили лечебным питанием. Дело дошло до прокуратуры. Надзорное ведомство провело проверку.

- В учреждении для умственно-отсталых детей проживают 10 человек, которые страдают тяжелыми заболеваниями, имеют поражение функции центральной нервной системы, в связи с чем с рождения испытывают значительный недостаток веса и нуждаются в специализированном лечебном питании, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Между тем, районная больница до июня 2021 года не направляла заявки в региональный департамент здравоохранения на выделение лечебного питания, а поданную 15 июня 2021 года заявку департамент не исполнил.

Директору департамента здравоохранения Брянской области внесли представление. Сейчас дети получают необходимое специализированное лечебное питание.

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