В Брянске потребовали осветить участок улицы Горбатова

В Брянске прокуратура потребовала привести в порядок дороги в Советском районе. В надзорное ведомство обратился местный житель.

Выяснилось, что на улице Горбатова от улицы Войстроченко до Бежицкой слишком тусклые фонари. Особенно это заметно в районе пешеходного перехода у дома №2 по улице Строкина.

Кроме того, в прошлом году капитально ремонтировали проезд между улицей Горбатова у дома №45 и улицей Степной. Контракт завершился 22 декабря прошлого года. Но работы не завершили, так как настали неблагоприятные погодные условия.

- Несмотря на то, что указанный проезд до настоящего времени не введен в эксплуатацию, по нему осуществлялось движение транспортных средств в нарушение требований безопасности дорожного движения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Недостатки потребовали исправить от Брянской городской администрации. У "зебры" уже повесили более яркий фонарь. А дорогу перегородили для проезда.