Под Брянском водитель иномарки сбил 15-летнюю девочку

В Брянском районе водитель автомобиля "Форд Фокус" сбил 15-летнюю девочку. ДТП случилось днем 19 декабря около половины третьего на 6-м километре дороги Брянск-Сельцо, сообщают в областной Госавтоинспекции.

33-летний автомобилист ехал в сторону Сельцо. Школьница переходила дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

У пострадавшей диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга, раны колена и таза, ушиб голени. Подротска госпитализировали. На родителй девочки завели административное расследование.