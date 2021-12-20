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Происшествия20 декабря 2021 8:45

Под Брянском водитель иномарки сбил 15-летнюю девочку

Школьница переходила дорогу в неположенном месте
Марина АНТОНОВА
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В Брянском районе водитель автомобиля "Форд Фокус" сбил 15-летнюю девочку. ДТП случилось днем 19 декабря около половины третьего на 6-м километре дороги Брянск-Сельцо, сообщают в областной Госавтоинспекции.

33-летний автомобилист ехал в сторону Сельцо. Школьница переходила дорогу в неположенном месте неподалеку от пешеходного перехода.

У пострадавшей диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга, раны колена и таза, ушиб голени. Подротска госпитализировали. На родителй девочки завели административное расследование.