В Брянске на улице Советской столкнулись скорая помощь и внедорожник

Фото: vk.com, Елена Илюшкина.

В Брянске на улице Советской столкнулись машина скорой помощи и внедорожник "Мерседес". автоавария случилась ночью в воскресенье, 19 декабря, на перекрестке с улицей Горбатова.

Сообщение о ДТП поступило на пульт дежурного МЧС в 1.25. На место направили пожарно-спасательные подразделения. Пожарные смывали разлившееся топливо с проезжей части.

- В ДТП есть пострадавшие, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Очевидцы пишут, что в ДТП виноват водитель внедорожника. Он ехал со стороны улицы Крахмалева и поворачивал налево на улицу Горбатова на перекрестке. Горел зеленый сигнал светофора. Скорая помощь двигалась навстречу прямо.