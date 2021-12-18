Фото: "Лиза Алерт",vk.com.

В Брянской области ищут 38-летнего Александра Прохорова. Мужчина пропал в субботу,18 декабря, в Брянске. Он ушел из дома в неизвестном направлении, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так6 рост 164 сантиметра, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черную куртку, черные брюки, черные ботинки, черную вязаную шапку. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местенахождения мужчины, волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800)- 700-54-52 или 112.

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