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Общество18 декабря 2021 11:23

Столовая школы брянского Суража стала лауреатом всероссийского конкурса

На региональном этапу участвовали около 25 тысяч образовательных учреждений
Надежда ПЕТРУНИНА
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Средняя общеобразовательная школа №1 города Суража стала лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая». Федеральный этап стартовал 2 декабря. Организован конкурс Министерством просвещения России.

Участники состязались по двум номинациям: «Лучшая столовая городской школы» и «Лучшая столовая сельской школы».

Приняли участие школы с больше чем 60 регионов России. На региональном этапе – около 25 тысяч школ.

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